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Крупнейшие французские компании намерены активно инвестировать в Казахстан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2023, 17:09
Крупнейшие французские компании намерены активно инвестировать в Казахстан Фото: invest.gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для реализации предложений, рассмотренных во время официального визита Президента Касым-Жомарта Токаев во Францию в ноябре прошлого года, казахстанскую столицу посетила французская делегация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

В состав делегации вошли: Airbus, Alstom, Air Liquide, Assystem, Exa, Idemia, EDF, Vicat, Meridiam, Orano Mining, Oberthur Technologies, Veolia, Thales, Voltalia и другие компании.

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В первую очередь с французским бизнес-сообществом встречу провели руководители инвестиционного блока страны. Помимо Комитета по инвестициям МИД РК и АО «НК «KAZAKH INVEST» встречи были организованы с руководством Минэнерго, Минторговли, Минэкологии, Министерства цифровизации, Минсельхоза, Нацбанка РК, АО «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и другими казахстанскими организациями.

Как отметили в KAZAKH INVEST, многие из вышеперечисленных компаний реинвестируют в Казахстан, наращивая объем вложенных инвестиций в нашу страну в приоритетные секторы экономики, такие как энергетика, нефтегазохимия, машиностроение, авиационная промышленность, производство цемента и строительных материалов. Заинтересованы в локализации производств также и новые французские компании из атомной, газовой промышленности и энергетического сектора.

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев рассказал об инвестиционном потенциале Казахстана, мерах государственной поддержки, оказываемых инвесторам, а также отметил готовность оказать поддержку в реализации инвестиционных проектов.

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В свою очередь, Председатель Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов поблагодарил представителей французских компаний за проявленный интерес к Казахстану, отметив готовность в рассмотрении инвестиционных предложений французских компаний с задействованием широкого спектра инструментов поддержки, включая поддержку на региональном уровне.

Текущий визит французского бизнес-сообщества является продолжением реализации договоренностей инвестиционных проектов и предложений, рассмотренных в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию, состоявшегося 29-30 ноября, 2022 года.

На сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане.

Франция является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам 2022 года объем взаимной торговли между РК и ФР восстановился до допандемийного показателя и составил $4 млрд, с ростом на 35,3% по сравнению с предыдущим годом (экспорт РК – $3,1 млрд, импорт – $0,9 млрд). В 2021 году объем товарооборота составил $3,1 млрд.

Франция является одним из важнейших торгово-экономических и политических партнеров и одним из пяти крупнейших инвесторов в Казахстане с 2005 года, вложив более $17 млрд инвестиций.


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