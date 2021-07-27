+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крупнейшее в мире скопление сапфиров случайно нашли в Шри-Ланке

27 Июля 2021 23:00
Поделиться:
Крупнейшее в мире скопление сапфиров случайно нашли в Шри-Ланке

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Власти Шри-Ланки сообщили, что в стране был случайно обнаружен фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Вес обнаруженных камней составляет 510 килограммов, или 2,5 млн каратов, а оценочная стоимость - 100 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Сапфиры нашли в богатом минералами округе Ратнапура на Шри-Ланке, на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями. Этот человек не пожелал раскрывать свое полное имя и точное местонахождение своего дома из соображений безопасности. Сообщается лишь, что рабочий копал яму для колодца и наткнулся на огромное скопление бледно-голубых камней.

Торговец драгоценными камнями в третьем поколении сразу сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить скопление камней от грязи и других примесей, прежде чем они смогли проанализировать и сертифицировать его. В процессе очистки некоторые камни выпали из кластера, и после ювелирной оценки оказалось, что это высококачественный сапфир.

Найденный сапфир получил название «Серендипити». В современном английском языке «serendipity» переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия Шри-Ланки «Серендип» или «Серендиб».

«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», - сказал ВВС геммолог Гамини Зойса.

«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», - сказал Тилак Вирасингхе, глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

Шри-Ланка - ведущий мировой экспортер сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий.

Однако на фоне пандемии коронавируса ювелирная промышленность Шри-Ланки несет значительные убытки. В отрасли надеются, что «Серендипити» привлечет международных покупателей и экспертов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:
Популярное
1 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
2 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
3 Кандидаты в акимы с поддельными дипломами и уголовным прошлым выявлены в РК
4 Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.
5 Касым-Жомарт Токаев побеседовал с избранными акимами сел Акмолинской области
Читайте также
Роженицу с 60-процентным поражением легких спасли карагандинские врачи
75 тысяч казахстанцев участвуют в конкурсе образовательных грантов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив