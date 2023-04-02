Крупнейшее в Казахстане кернохранилище открыли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном в преддверии Дня геолога открыто крупнейшее кернохранилище, получившее название ERG GeoHub. Главное преимущество нового кернохранилища от других - он имеет документаторскую, где геологами на месте будет производиться сбор и анализ информации о пробах, их дальнейшая отправка в лабораторию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый геологический комплекс построен за счет частных инвестиций и обошелся в 320 млн тенге. Но его значимость для дальнейшего развития геологоразведки в Казахстане, на что неоднократно акцентировал внимание Глава государства, большая. До ввода в эксплуатацию объекта керн приходилось хранить на производственных базах. Теперь в новом кернохранилище будет храниться материал и будут проводиться первичные исследования, их систематизация.

«В планах компании увеличить количество станков до 10 единиц и выполнять порядка 100-120 тысяч погонных метров бурения ежегодно. На сегодняшний день мы выполняем все работы: и аэротопосъемку, и магнитную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Все эти работы выполняем собственными силами, — отметил генеральный директор ERG Exploration Азамат Шалабаев.— У нас две производственные базы - в Рудном и Хромтау. В активе компании больше 40 геологоразведочных участков. Наши участки находятся в Костанайской и Актюбинской областях. В планах компании - расширить географию и работать по всей территории Казахстана».

Как отметил на торжественном мероприятии председатель Комитета геологии Мининдустрии РК Ерлан Акбаров, открытие нового объекта - важный шаг в целом для развития геологоразведки страны.

«Строительство и подключение данного геологического хаба даст импульс для развития отрасли. Такой хаб впервые открывается за счет частных инвестиций. И он единственный в республике, работающий в таком формате, - говорит Акбаров. — В Астане у нас так же запланировано строительство кернохранилища на 300 тысяч погонных метров. Идет проектирование работ, будет большой фонд для хранения материалов. Это будет центром компетенции всей геологической отрасли».

Заместитель генерального директора по проектам и развитию Евразийской Группы Ардак Нуразханов подчеркнул, что компанией два года назад было принято решение развивать собственные ресурсы в геологоразведке. Как один из результатов - новое кернохранилище.

«С нашим новым объектом, можно сказать, что мы полностью закрываем производственную цепочку. У нас есть свои ресурсы по проектированию, постановке поисково-разведочных работ, свои ресурсы в геофизике, бурении, своя инфраструктуры, буровые станки. И самые современные инструменты, чтобы информацию обрабатывать и готовить отчеты по ресурсам, делать постановку запасов на баланс, - отмечает он. — За последние два года вложены огромные инвестиции в геологоразведку. В прошлом году было инвестировано в геологоразведку около 9-10 млн долларов, в этом году - свыше 20 млн долларов. В 2024 году стоит план порядка 40 млн долларов инвестировать. Это серьезный вклад».

Компания также вкладывает большие ресурсы и в цифровизацию данных.

«Мы последние месяцы с нашими партнерами внедряли современную систему acQuire. Она, начиная с полевых работ, бурения и заканчивая подготовкой проб, подготовкой аналитики, интерпретацией, позволяет все данные по каждому объекту вести в одной системе. Также идет цифровизация старых фондов, оцифровка старых отчетов, которые были ранее. Это также поможет в новых разведочных работах и открытии новых месторождений», - уверен Ардак Нуразханов.

Презентованный ERG GeoHub может вместить около 100 тысяч погонных метров керна. В помещении для его распиловки - современный автоматический кернорезный станок повышенной скорости, что сводит к минимуму ручной труд и влияние на окружающую среду. В отделе для документации керна установлены автоматизированные документаторские столы. Именно здесь и находится рабочая зона геологов.

«В документаторской кернохранилища геологи проводят детальное описание кернового материала, а также фотодокументацию. Также есть зона нарезки кернового материала. Это распиловка керна для отправки его после в лабораторию. Здесь все новейшее технологическое оборудование, касаемое стеллажей, столов документаторских. В отделе работает 14 геологов вахтовым методом, - рассказывает исполняющий обязанности начальника полевых работ в ТОО «ERG Exploration» Даурен Тынынбаев. - В ERG это новое направление в геологоразведке. С каждым годом объемы добычи растут, и для того, чтобы хранить пробы, нужны такие кернохранилища».

Работа здесь систематизирована. Сперва керновый материал с участков буровых работ доставляется в город Рудный. Затем перемещается на документационные столы, после чего производится детальное описание. После на кернорезачном столе производится распил керна на две части, одна из которых и отправляется в лабораторию, другая - остается в хранилище.

В ближайшие месяцы, по данным спикеров, будут запущены еще два кернохранилища на 50 тысяч погонных метров каждый в Хромтау.