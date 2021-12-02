Крупнейшая в Европе конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal впервые пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 7-8 декабря состоится EdCrunch Glocal, одна из крупнейших в мире конференций по новым технологиям в образовании. С момента основания проекта 8 лет назад он впервые пройдет на площадке города Алматы и будет приурочен к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Также к мероприятию подключатся спикеры из локальных онлайн-студий в Москве, Тель-Авиве и Сингапуре, передает МИА «Казинформ».

Программа конференции состоит из пяти блоков: раннее детство, школа 21 века, цифровой университет, корпоративное обучение и EdTech. В прошлом году в гибридном (офлайн и онлайн) формате в конференции участвовали более 14 000 человек.

Основной темой 2021 года будет «Проектирование нового образовательного опыта» (Learning experience design). Более 400 спикеров из 25 стран проведут 150 выступлений, экспертных сессий, панельных дискуссий и мастер-классов. Они поделятся передовым опытом в области педагогического дизайна, обсудят вопросы будущего сферы образования и влияния новых технологий, достижений науки в области обучения:

• Основатель программы медиаискусства в средней школе Пало-Альто, автор мирового бестселлера «Как воспитать успешного человека», консультант Google, мама троих дочерей, две из которых генеральные директора компании Youtube и компании персональной геномики 23andMe, а третья известный врач-педиатор, Эстер Войджицки посоветует, как с детства настроить ребенка на достижения. Свой педагогический подход она называет 5С: самодоверие, самоуважение, самостоятельность, сотрудничество, сердечность.

• Профессор нейронных наук и психологии, руководитель исследовательской лаборатории нейронных наук Нью-Йоркского университета, автор бестселлера «Странная девочка, которая влюбилась в мозг» всемирно известный нейробиолог, автор книги «Беспокойство во благо» Венди Сузуки обсудит, как использовать сильные стороны отрицательных эмоций, и объяснит, как превратить тревожные чувства в продуктивные, а также расскажет о питании и физической активности, о сексе и возрасте, о социальных сетях и технологиях, и влиянии всего этого на работу мозга.

•Всемирно признанный эксперт в области образования, научный сотрудник Центра инновационных образовательных программ при Гарвардском университете, автор бестселлера «Создание инноваторов: как воспитать молодежь, которая изменит мир», соавтор всемирно известных документальных фильмов «Обреченные на успех» и «Феномен Финляндии: внутри самой удивительной школьной системы в мире» Тони Вагнер расскажет, как воспитать поколение инноваторов. В 2021 году он присоединился к Better World Ed, всемирной инициативе и учебному плану по социально-эмоциональному развитию.

• Пионер LX Design, автор термина «проектирование образовательного опыта», программный директор конференции LXD Canvas Нилс Флор раскроет его значение и важность для сферы цифрового обучения.

По итогам конференции участники смогут получить практический опыт в разных областях и найти ответ на следующие вопросы: как выбрать методику раннего развития для дошкольников и не запутаться в их разнообразии; как приручить цифровые технологии и превратить гаджеты в акселератор детских способностей; как EdTech-компаниям масштабировать бизнес без потери качества; как привлечь инвестиции и эффективно их вложить в разные системы образования: от дошкольного до непрерывного.

Спикеры также обсудят такие темы, как: потенциал новых технологий в образовании — от голосовых помощников до искусственного интеллекта; революционные форматы школьного образования в постковидную эпоху; нейробиология как основа максимальной эффективности; советы сфере образования от индустрии медиа, развлечений, спорта, а также глобальные и локальные тренды в EdTech.

Организаторами EdCrunch Glocal выступают Акимат города Алматы, Назарбаев Интеллектуальные школы при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан. Генеральными партнерами являются Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation», издательство «Алматыкітап баспасы», Благотворительный фонд «Саби» и Eurasian Resources Group (ERG).

Участие для сотрудников государственных образовательных учреждений без получения сертификатов – бесплатно, а для желающих получить сертификат участника – необходимо приобрести билет на интерактивной платформе edcrunch.online .