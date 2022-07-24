Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Крупнейшая речная рыба Китая признана вымершей
24 Июля 2022 04:03

Крупнейшая речная рыба Китая признана вымершей

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Крупнейшая речная рыба Китая - китайский веслонос (Psephurus gladius) - признана вымершей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОПиПР).

Проведенная переоценка, которую провел Международный союз охраны природы и природных ресурсов, подтвердила исчезновение китайской рыбы-веслоноса. Она занесена в список вымерших в Красную книгу МСОПиПР.

Как пишут местные СМИ, китайская рыба-веслонос – один из крупнейших в мире видов пресноводных рыб. Ее длина достигала до 7 метров. Она обитала в реке Янцзы и ее притоков.

Последний раз китайскую рыбу-веслоноса видели в 2003 году. Вид относится к осетрообразным.

Как подчеркивают в МСОПиПР, одной из причин вымирания осетровых можно считать построенные плотины, которые стояли на пути миграционных маршрутов. Кроме того, повышение температуры воды в реках в результате изменения климата нарушает воспроизводство осетровых.

В настоящее время осталось только 26 видов осетровых и они все находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и большого количества плотин.


Фото: IC (globaltimes.cn).

Новости по теме
Взаимное партнерство обсудили замглавы МИД РК с Послом КНР
Землетрясение произошло в 428 км от Алматы
Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Два землетрясения зафиксировали на юге Ирана
Дожди и грозы ожидаются в восточных и западных регионах Казахстана
Гражданина Саудовской Аравии арестовали за помощь журналисту во въезде в Мекку
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Цены на нефть в США снижаются на фоне отмены ЕС антироссийских нефтяных санкций
Уголовное дело возбудили на директора школы за вырубку сосен в Текели
Взаимное партнерство обсудили замглавы МИД РК с Послом КНР
Популярное
1 Нелегальных таксистов и авто с подложными номерами выявили в Нур-Султане
2 2654 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
3 Что такое «дачный инсульт» и как избежать сердечно-сосудистой катастрофы в жару – советы врача
4 Уехала из Центральной Азии полной надежд - первый заместитель Генсека ООН
5 Филиал университета Аризоны в Петропавловске примет первых студентов

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив