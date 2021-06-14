Крупнейшая криптовалюта биткоин подорожала более чем на 10%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Цена на криптовалюту биткоин выросла на 9,8% или 34 92,71 долларов и достигла в прошлое воскресенье 39 035,47 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Крупнейшая электронная валюта биткоин подорожала на 40,7%, по сравнению с ценой на момент 4 января этого года, когда ее стоимость составляла 27 734 долларов.

Ethereum – вторая крупнейшая криптовалюта в мире. Она выросла на 7% или 165,77 долларов и продавалась за 2532,77 долларов в воскресенье.

Глава компании «Tesla Inc» Илон Маск на своей странице в сети Twitter в воскресенье сообщил о возобновлении использования биткоин, в случае если доля возобновляемых источников энергии превысит долю энергии добытой традиционными путями при «добыче» биткоинов.

На данный момент Tesla приостановила принятие биткоин за покупку своего товара, что вызвало обеспокоенность Илона Маска о том, что компьютеры, которые «добывают» криптовалюту, используют большое количество энергии.