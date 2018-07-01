Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы отменит 300 рейсов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ирландская авиакомпания Ryanair отменит до 300 рейсов из-за забастовки бортпроводников из Бельгии, Португалии и Испании. Об этом сообщается на сайте крупнейшего европейского лоукостера, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Забастовка затронет порядка 50 тысяч пассажиров, которые забронировали рейсы из упомянутых стран 25 или 26 июля.

«Всем пострадавшим клиентам были предложены альтернативные рейсы в течение 7 дней до 25-26 июля, либо через 7 дней после 25-го и 26-го числа. В противном случае, эти клиенты могут получить полный возврат своих авиабилетов», - отмечают в авиакомпании.

Директор по маркетингу Ryanair Кенни Якобс заявил, что ожидающаяся стачка бортпроводников, зарплата которых доходит до 40 тыс. евро в год, необоснованная.



«Бастующие ничего не добьются, кроме как испортят семейные праздники и принесут пользу авиакомпаниям-конкурентам в Бельгии, Португалии и Испании», - считает топ-менеджер Ryanair.