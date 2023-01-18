Крупная забастовка против пенсионной реформы пройдет во Франции

18 Января 2023, 18:22

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг во Франции несколько профсоюзов объявили о забастовке рабочих. Планируемая акция может серьезно затруднить движение пассажирских поездов по всей стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг во Франции будет отменено большинство поездов, серьезно нарушено движение парижского метро в рамках общенациональной забастовки против планов правительства реформировать пенсионную систему.

По данным France 24, опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство французов выступают против запланированной пенсионной реформы, в результате которой пенсионный возраст будет поэтапно увеличен с 62 до 64 лет.

Поэтому ряд профсоюзов призвал рабочих массово приостановить работу 19 января и выйти на митинги. Тем не менее, правительство Франции пока заявило, что будет придерживаться своих позиций и призвало рабочих не «парализовать» страну.

По информации национального железнодорожного оператора SNCF, будет работать только одна из трех-пяти линий высокоскоростных поездов и только каждый десятый местный поезд продолжит движение.

В Париже будет отменено подавляющее большинство пригородных поездов RER, три линии метро будут полностью закрыты, а многие другие будут работать частично.

Каждый пятый рейс в аэропорту Париж-Орли будет отменен. Аэропорт к югу от Парижа, второй по величине в столице, и на данном этапе является единственным в стране, где забастовки могут привести к сбоям в работе.

К забастовке планируют присоединиться учителя начальных школ, заявил во вторник профсоюз «SNUipp-FSU».

Реформа пенсионной системы является одной из задач, объявленных президентом Франции.

Тем не менее, предложения еще предстоит принять в парламенте, где президент Э.Макрон не имеет абсолютного большинства, но надеется заручиться поддержкой других политических сил страны.

Ранее сообщалось, что французы готовятся к общенациональной забастовке.

Фото: www.france24.com