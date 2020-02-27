Крупная ветровая электростанция строится в Сарысуском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылскую область считают одним из лидеров в Казахстане по развитию возобновляемых источников энергии. В Сарысуском районе сегодня ведется строительство крупной ВЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе, обладающем значительными ветроэнергетическими ресурсами. Помимо Кордайского, в Таласском и Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Ветропарки сегодня строятся в Кордайском и Сарысуском районах.

Самый крупный в Центральной Азии совместный казахстанско-китайский проект ВИЭ реализует созданное китайской компанией China Power International Holding Limited (CPIH) и казахстанской компанией Visor товарищество «Жанатасская Ветровая Электростанция».

В Сарысу мощность возводимой Жанатасской ветроэлектростанции составит 100 мегаватт. В перспективе планируется увеличить мощность до 400 мегаватт. Жанатасская ВЭС за год будет производить 350 млн киловатт-часов электроэнергии, которые будут подаваться в общую энергосистему Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе двухдневной рабочей поездки по Сарысускому району побывал на строительстве расположенной близ города Жанатаса ветровой электростанции.

Стоимость проекта - 130 млн долларов. В настоящее время установлено 20 из 40 ветротурбин, протянуты высоковольтные ЛЭП, заключен соответствующий договор с единым оператором KEGOC. После запуска объекта работой обеспечат 30 человек.

В планах компании – строительство второй станции аналогичной мощности.

Отметим, что жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт.

Сегодня в Жамбылской области функционируют десять объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 168,7 МВт. Это четыре объекта ГЭС суммарной мощностью 15,1 МВт (две Меркенских ГЭС, Каракыстакская и Тасоткельская), три объекта ВЭС суммарной мощностью 53,1 МВт (ТОО «Vista International», ТОО «Ветроинвест», «Кордай К-1»), три объекта СЭС суммарной мощностью 100,5 МВт («KaзЭкоВатт», «Burnoe Solar-1», «Burnoe Solar-2»).

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев – посещает социально-культурные объекты, предприятия промышленности и коммунального сектора, проводит встречи с жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском и Сарысуском районах.