-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:27
-
вчера 21:23
Крупная ветровая электростанция строится в Сарысуском районе Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылскую область считают одним из лидеров в Казахстане по развитию возобновляемых источников энергии. В Сарысуском районе сегодня ведется строительство крупной ВЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе, обладающем значительными ветроэнергетическими ресурсами. Помимо Кордайского, в Таласском и Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Ветропарки сегодня строятся в Кордайском и Сарысуском районах.
Самый крупный в Центральной Азии совместный казахстанско-китайский проект ВИЭ реализует созданное китайской компанией China Power International Holding Limited (CPIH) и казахстанской компанией Visor товарищество «Жанатасская Ветровая Электростанция».
В Сарысу мощность возводимой Жанатасской ветроэлектростанции составит 100 мегаватт. В перспективе планируется увеличить мощность до 400 мегаватт. Жанатасская ВЭС за год будет производить 350 млн киловатт-часов электроэнергии, которые будут подаваться в общую энергосистему Казахстана.
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе двухдневной рабочей поездки по Сарысускому району побывал на строительстве расположенной близ города Жанатаса ветровой электростанции.
Стоимость проекта - 130 млн долларов. В настоящее время установлено 20 из 40 ветротурбин, протянуты высоковольтные ЛЭП, заключен соответствующий договор с единым оператором KEGOC. После запуска объекта работой обеспечат 30 человек.
В планах компании – строительство второй станции аналогичной мощности.
Отметим, что жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт.
Сегодня в Жамбылской области функционируют десять объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 168,7 МВт. Это четыре объекта ГЭС суммарной мощностью 15,1 МВт (две Меркенских ГЭС, Каракыстакская и Тасоткельская), три объекта ВЭС суммарной мощностью 53,1 МВт (ТОО «Vista International», ТОО «Ветроинвест», «Кордай К-1»), три объекта СЭС суммарной мощностью 100,5 МВт («KaзЭкоВатт», «Burnoe Solar-1», «Burnoe Solar-2»).
Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев – посещает социально-культурные объекты, предприятия промышленности и коммунального сектора, проводит встречи с жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском и Сарысуском районах.
- Лучшие полки в супермаркетах отдают импортной продукции – аким СКО
- Из-за гололеда жителей Семея попросили не выходить без особой надобности из дома
- Первого марта в столице стартует акция «Ардагерлерге мың алғыс»
- Гололед в столице: коммунальные службы работают в усиленном режиме
- На 50% мощности работает завод по производству соли в Жамбылской области
- Отчеты акимов не должны быть пустой формальностью - Бердибек Сапарбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана