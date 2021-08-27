Крупная торговая сеть обязалась снизить наценку на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК и крупная торговая сеть подписали антимонопольный комплаенс. Торговая сеть взяла на себя добровольные обязательства о снижении торговой наценки на ряд социально значимых продуктов питания с 15% до 10%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Антимонопольный комплаенс – это комплекс мер, который компания принимает и внедряет в своем бизнесе для предотвращения нарушений конкурентного законодательства, определяет политику и правила добросовестной конкуренции.

В рамках заключенного с АЗРК антимонопольного соглашения ТОО «Magnum Cash@Carry» приняло на себя обязательства не допускать участия в картелях, устанавливать и поддерживать цены, отказов от заключения договоров с определенными продавцами или заказчиками, не устанавливать соглашения, которые могут привести к ограничению конкуренции среди других субъектов рынка, и другие меры.

«Торговая сеть добровольно приняла решение установить размер предельной торговой надбавки до 10% вместо допустимой законодательством 15% на семь видов социально значимых продуктовых товаров (СЗПТ) - яйца первой категории, гречку, говядину (лопаточно-грудная часть с костями), капусту, картофель, морковь и лук - с наиболее низкой ценой от отпускной стоимости производителя или закупочной цены поставщика», - соообщили в АЗРК.

На остальные 12 видов утвержденных законодательством СЗПТ торговая сеть обязалась снижать 15-процентный размер торговой надбавки пропорционально наиболее низкой отпускной цене производителя или закупочной цене оптового поставщика, за исключением случаев, когда наценка торговой сети ранее была установлена ниже надбавки.

Также торговая сеть обязалась ввести в договор с поставщиками социально значимых продовольственных товаров норму об оплате за поставленный социально значимый продовольственный товар не позднее 30 дней после поставки товара.

Антимонопольный комплаенс вступает в силу с 27 августа 2021 года.

«Подписанный акт антимонопольного комплаенса не дает каких-либо материальных и других преимуществ для торговой сети и не освобождает от ответственности и необходимости соблюдения конкурентного законодательства страны», - отметили в антимонопольном ведомстве.