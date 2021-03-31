Крупная спецоперация в Актобе: изъяты наркотики на 27 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Крупная спецоперация по задержанию наркодилеров проведена полицией города Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы.

Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводились и другие негласные мероприятия, благодаря проведенной оперативной работе стражи порядка вышли на след наркодилеров.

«Обыски и задержания проводились одновременно по нескольким адресам города, чтобы не произошло утечки информации о проведении операции», – отметил начальник УПН ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.

Так, по улице Братьев Жубановых была остановлена Toyota Rav4. В салоне авто находился предполагаемый поставщик наркотических средств, у которого по месту жительства изъято более 5 кг гашиша. Рядом с ним находились еще двое знакомых, у одного из них при себе имелось более 1 кг марихуаны и более 10 граммов гашиша, а в квартире при обыске было изъято еще более 22 кг марихуаны.

Кроме того, по местам проживания были задержаны еще трое участников преступной группы. Все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Всего полицейские изъяли более 24 кг марихуаны и более 5 кг гашиша. На черном рынке стоимость указанного веса наркотиков составила бы около 27,2 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по ст. 296 ч.4 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой», и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 25 лет , а также по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств», что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

​Совокупностью собранных доказательств все задержанные изобличены в совершении вышеуказанных преступлений и водворены в ИВС УП города Актобе.

