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    17:24, 31 Март 2021 | GMT +6

    Крупная спецоперация в Актобе: изъяты наркотики на 27 млн тенге

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Крупная спецоперация по задержанию наркодилеров проведена полицией города Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения Национальной гвардии пресечена деятельность преступной группы.

    Полицейскими установлено, что участники группировки на территории всей Актюбинской области занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере. Преступная деятельность указанных лиц фиксировалась, проводились и другие негласные мероприятия, благодаря проведенной оперативной работе стражи порядка вышли на след наркодилеров.
    «Обыски и задержания проводились одновременно по нескольким адресам города, чтобы не произошло утечки информации о проведении операции», – отметил начальник УПН ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.
    Так, по улице Братьев Жубановых была остановлена Toyota Rav4. В салоне авто находился предполагаемый поставщик наркотических средств, у которого по месту жительства изъято более 5 кг гашиша. Рядом с ним находились еще двое знакомых, у одного из них при себе имелось более 1 кг марихуаны и более 10 граммов гашиша, а в квартире при обыске было изъято еще более 22 кг марихуаны.
    Кроме того, по местам проживания были задержаны еще трое участников преступной группы. Все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Всего полицейские изъяли более 24 кг марихуаны и более 5 кг гашиша. На черном рынке стоимость указанного веса наркотиков составила бы около 27,2 млн тенге.
    Проводится досудебное расследование по ст. 296 ч.4 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой», и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 25 лет , а также по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств», что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
    ​Совокупностью собранных доказательств все задержанные изобличены в совершении вышеуказанных преступлений и водворены в ИВС УП города Актобе.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Актюбинская область
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