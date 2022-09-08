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    11:20, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупная партия «синтетики» изъята в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции задержан наркоделец, у которого по нескольким адресам в общей сложности изъято, как установила судебно-химическая экспертиза, свыше 1 килограмма синтетического наркотического средства а-PVP.

    «Подозреваемый – 37-летний гражданин И., задержан в ходе осуществления закладок по трем адресам. Наркотические средства, обмотанные изолентой, были сразу же изъяты. Вместе с тем, была проверена съемная квартира фигуранта по улице Толстого. В результате в кухонном шкафу обнаружены 40 свертков, с порошкообразным веществом зеленого и белого цветов. В зале найдена коробка, внутри которой находился 331 сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, на балконе обнаружено пять пластиковых тар с веществом в виде порошка и комочков красного, синего, белого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что в свертках и тарах был расфасован синтетический наркотик», – отметил начальник управления по противодействия наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Действия задержанного квалифицированы следствием по части третьей статьи 297 УК РК. Он водворен в ИВС.

    Истинный канал поставки зелья в Алматы будет доподлинно установлен. Сейчас подозреваемый утверждает, что синтетический наркотик он приобрел посредством интернета.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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