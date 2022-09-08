Крупная партия «синтетики» изъята в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции задержан наркоделец, у которого по нескольким адресам в общей сложности изъято, как установила судебно-химическая экспертиза, свыше 1 килограмма синтетического наркотического средства а-PVP.

«Подозреваемый – 37-летний гражданин И., задержан в ходе осуществления закладок по трем адресам. Наркотические средства, обмотанные изолентой, были сразу же изъяты. Вместе с тем, была проверена съемная квартира фигуранта по улице Толстого. В результате в кухонном шкафу обнаружены 40 свертков, с порошкообразным веществом зеленого и белого цветов. В зале найдена коробка, внутри которой находился 331 сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, на балконе обнаружено пять пластиковых тар с веществом в виде порошка и комочков красного, синего, белого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что в свертках и тарах был расфасован синтетический наркотик», – отметил начальник управления по противодействия наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Действия задержанного квалифицированы следствием по части третьей статьи 297 УК РК. Он водворен в ИВС.

Истинный канал поставки зелья в Алматы будет доподлинно установлен. Сейчас подозреваемый утверждает, что синтетический наркотик он приобрел посредством интернета.





Фото: polisia.kz