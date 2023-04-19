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Крупная партия синтетических наркотиков изъята у рудничанина

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Апреля 2023, 22:10
Крупная партия синтетических наркотиков изъята у рудничанина Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —В Рудном полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Сотрудниками управления полиции города Рудного при проведении оперативно-розыскных мероприятий у 32-хлетнего горожанина обнаружено 12 свертков наркотического средства,—сообщили в ведомстве. — В дальнейшем также были обнаружены «тайники», которые сделал задержанный в парковой зоне города. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в кухонном шкафу обнаружено и изъято еще 70 расфасованных пакетов с наркотическим средством».

Общий вес найденной «синтетики» составил 30 грамм, что является крупной партией.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемый водворен в ИВС.


Костанайская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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