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    13:16, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупная партия контрабандных товаров на 1 млрд тенге задержана на границе РК с Китаем

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На таможенном посту «Алтынколь-жол» департамента государственных доходов по Жетысуской области при осуществлении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса задержаны 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на перемещение контрабандных товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    «Указанные контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита из КНР в адрес грузополучателя одного из стран ЕАЭС. При проведения таможенного досмотра были обнаружены крупные партии контрабандных товаров (дубленки, джинсы, куртки, женская кофта, пижама, кожаные юбки и т.п.) тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар «ткани», имеющие низкий коэффициент нагрузки», - сообщили в ведомстве.

    По предварительным расчетам таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд тенге.

    В соответствии со статьей 222 Таможенного кодекса РК таможенные органы при осуществлении контроля товаров и транспортных средств, следующих по процедуре таможенного транзита, при выявлении правонарушения имеют право задержать и произвести досмотр. Так как транзитная декларация является документом, имеющим юридическую силу.

    Материалы будут переданы ДЭР по Жетысуской области для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.



    Кадр из видео





    Теги:
    Жетысуская область Борьба с преступностью
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