Крупная партия контрабандных товаров на 1 млрд тенге задержана на границе РК с Китаем
«Указанные контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита из КНР в адрес грузополучателя одного из стран ЕАЭС. При проведения таможенного досмотра были обнаружены крупные партии контрабандных товаров (дубленки, джинсы, куртки, женская кофта, пижама, кожаные юбки и т.п.) тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар «ткани», имеющие низкий коэффициент нагрузки», - сообщили в ведомстве.
По предварительным расчетам таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд тенге.
В соответствии со статьей 222 Таможенного кодекса РК таможенные органы при осуществлении контроля товаров и транспортных средств, следующих по процедуре таможенного транзита, при выявлении правонарушения имеют право задержать и произвести досмотр. Так как транзитная декларация является документом, имеющим юридическую силу.
Материалы будут переданы ДЭР по Жетысуской области для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.
Кадр из видео