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    18:07, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Крупная партия гашиша изъята в Костанайском районе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области задержан 37-летний мужчина с крупной партией гашиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведения профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками управления наркопреступности в Тобыле Костанайского района задержан 37 летний гражданин, у которого в ходе личного обыска в нагрудном кармане куртки обнаружено и изъято три полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета, общим весом 17,5 граммов. При проведении обыска по месту жительства в гараже обнаружено аналогичное вещество весом 189,2 граммов», - проинформировали в пресс-службе полиции области.

    Согласно заключения экспертизы вещество оказалось гашишем. По данному факту начато досудебное расследование.

    По данным ведомства, с начала года всего из незаконного оборота изъято 176 кг 870 граммов различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18 кг 486 граммов – гашиша, более 851 грамма –синтетических наркотиков.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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