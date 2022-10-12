Крупная партия гашиша изъята в Костанайском районе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области задержан 37-летний мужчина с крупной партией гашиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками управления наркопреступности в Тобыле Костанайского района задержан 37 летний гражданин, у которого в ходе личного обыска в нагрудном кармане куртки обнаружено и изъято три полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета, общим весом 17,5 граммов. При проведении обыска по месту жительства в гараже обнаружено аналогичное вещество весом 189,2 граммов», - проинформировали в пресс-службе полиции области.

Согласно заключения экспертизы вещество оказалось гашишем. По данному факту начато досудебное расследование.

По данным ведомства, с начала года всего из незаконного оборота изъято 176 кг 870 граммов различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18 кг 486 граммов – гашиша, более 851 грамма –синтетических наркотиков.