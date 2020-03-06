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Крупная операция на территории Казахстана, Турции и Европы: изъято около 3 тонн героина

6 Марта 2020 01:00
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Крупная операция на территории Казахстана, Турции и Европы: изъято около 3 тонн героина

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате совместной операции антинаркотических подразделений полиции Турции и Нидерландов конфисковано 2384 кг героина. Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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По его словам, операция охватывала территорию пяти стран - Казахстана, Германии, Польши, Нидерландов и Турции.

Тем самым, пресечен канал доставки наркотических средств из ряда стран у восточных границ Турции в Европу.

Фото: BBC
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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Турция, МВД РК,
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