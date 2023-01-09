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Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматинской области

9 Января 2023, 08:03
Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности во исполнение совместного Плана мероприятий пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Алматинской области.

7 января силами МВД и КНБ по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков.

В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества «мефедрон» и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



Фото: polisia.kz



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