Крупная курьерская компания сокращает 385 рабочих мест в Бельгии

Курьерская компания «FedEx» подтвердила, что намерена сократить 385 рабочих мест в Бельгии. Руководство компании объявило о сокращении рабочих мест на внеочередном заседании Трудового совета компании в среду, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Профсоюзы заявляют, что сокращение рабочих мест произойдет на предприятии «FedEx» в Завентеме (Фламандский Брабант), где в настоящее время работает одна тысяча человек.

В заявлении американской компании говорится, что она намерена сократить от 1,7 до 2 тысяч рабочих мест в своих офисах и коммерческих подразделениях по всей Европе.