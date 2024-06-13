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    11:40, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Крупная курьерская компания сокращает 385 рабочих мест в Бельгии

    Крупная курьерская компания сокращает 385 рабочих мест в Бельгии
    Фото: vrt.be

    Курьерская компания «FedEx» подтвердила, что намерена сократить 385 рабочих мест в Бельгии. Руководство компании объявило о сокращении рабочих мест на внеочередном заседании Трудового совета компании в среду, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Профсоюзы заявляют, что сокращение рабочих мест произойдет на предприятии «FedEx» в Завентеме (Фламандский Брабант), где в настоящее время работает одна тысяча человек.

    В заявлении американской компании говорится, что она намерена сократить от 1,7 до 2 тысяч рабочих мест в своих офисах и коммерческих подразделениях по всей Европе.

    - Мы знаем, что это тяжелая новость для членов нашей команды, но эти шаги крайне важны для обеспечения того, чтобы наша компания стала сильнее в будущем, - отметили в «FedEx».

    Теги:
    Зарплата Работа В мире Бельгия Рынок труда Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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