Крупная авария оставила жителей Петропавловска без воды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошла крупная авария на водопроводе. Жители разных микрорайонов города жалуются на отсутствие воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Кызылжар су».

«Произошло повреждение водовода диаметром 800 миллиметров на участке улице Жумабаева - Абая. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город. Через час давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода через сутки, до устранения аварии», - сообщили в пресс-службе.

Пользователи распространяют в социальных сетях фото и видео с места аварии. Центр Петропавловска сейчас похож на Венецию. Сейчас в городе - минус 2 градуса, по прогнозам синоптиков ночью ожидается до минус 6.