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    15:55, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Крупная авария оставила жителей Петропавловска без воды

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошла крупная авария на водопроводе. Жители разных микрорайонов города жалуются на отсутствие воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Кызылжар су».

    «Произошло повреждение водовода диаметром 800 миллиметров на участке улице Жумабаева - Абая. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город. Через час давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода через сутки, до устранения аварии», - сообщили в пресс-службе.

    Пользователи распространяют в социальных сетях фото и видео с места аварии. Центр Петропавловска сейчас похож на Венецию. Сейчас в городе - минус 2 градуса, по прогнозам синоптиков ночью ожидается до минус 6.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Видео ЖКХ Петропавловск Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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