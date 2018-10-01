Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21:00 186
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Крупная авария оставила без электричества левобережье Астаны
8 Октября 2018 22:19 123
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупная авария оставила без электричества микрорайон Чубары и несколько улиц на левом берегу Астаны, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеМотоциклист погиб в ДТП в Костанае
Как сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева, во время строительных работ на левобережье строительная компания задела кабель. Его возгорание привело к крупной аварии, оставившей без света микрорайон Чубары и дома по улицам Сарайшык и Кунаева.
По сведениям Эльвиры Жургенбаевой, на месте происшествия находятся аварийная служба, ДЧС, сотрудники акимата. По предварительным данным, последствия аварии с постепенным подключением объектов к электричеству устранят до утра.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Школьники пострадали в ДТП с участием автобусов в Астане
- Ездивший по «встречке» алматинец может лишиться прав на год
- Курсы по основам исламского финансирования проходят в Астане
- 16-летняя девушка пропала в СКО
- Астанчанам будут вручать уведомления о налогах при нарушении ПДД
- Тело совершившего суицид в Турции казахстанца доставили в Астану
Загрузка...