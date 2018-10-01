Крупная авария оставила без электричества левобережье Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупная авария оставила без электричества микрорайон Чубары и несколько улиц на левом берегу Астаны, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева, во время строительных работ на левобережье строительная компания задела кабель. Его возгорание привело к крупной аварии, оставившей без света микрорайон Чубары и дома по улицам Сарайшык и Кунаева.



По сведениям Эльвиры Жургенбаевой, на месте происшествия находятся аварийная служба, ДЧС, сотрудники акимата. По предварительным данным, последствия аварии с постепенным подключением объектов к электричеству устранят до утра.