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Крупная авария оставила без электричества левобережье Астаны

8 Октября 2018 22:19 123
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Крупная авария оставила без электричества левобережье Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупная авария оставила без электричества микрорайон Чубары и несколько улиц на левом берегу Астаны, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева, во время строительных работ на левобережье строительная компания задела кабель. Его возгорание привело к крупной аварии, оставившей без света микрорайон Чубары и дома по улицам Сарайшык и Кунаева.
Крупная авария оставила без электричества левобережье Астаны  

По сведениям Эльвиры Жургенбаевой, на месте происшествия находятся аварийная служба, ДЧС, сотрудники акимата. По предварительным данным, последствия аварии с постепенным подключением объектов к электричеству устранят до утра.  

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
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