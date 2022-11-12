Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея
По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных – пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. Как сообщает ABC, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.
Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введен властями страны в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.
Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров был отменен 18 апреля, однако фактически деятельность операторов круизных судов была восстановлена только к концу мая, а первый лайнер вышел в круиз 1 июня.Фото: AP Photo/ Mark Baker