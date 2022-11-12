Круизный лайнер с 800 заразившимися коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess, на котором находятся более 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа. Об этом сообщила в субботу австралийская вещательная корпорация ABC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных – пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. Как сообщает ABC, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введен властями страны в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров был отменен 18 апреля, однако фактически деятельность операторов круизных судов была восстановлена только к концу мая, а первый лайнер вышел в круиз 1 июня.

Фото: AP Photo/ Mark Baker