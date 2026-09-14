Круизный лайнер вместо деревни спортсменов: как Япония готовится к Азиаде-2026

XX Азиатские игры Аичи-Нагоя 2026 соберут около 15 тысяч спортсменов и членов спортивных делегаций из 45 стран и регионов, представленных в Олимпийском совете Азии (OCA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press.

Соревнования пройдут в Японии с 19 сентября в течение 16 дней. В программу включены 43 вида спорта, состязания состоятся на 53 спортивных объектах. Впервые в Японии также пройдут Азиатские Паралимпийские игры — они стартуют 18 октября и продлятся семь дней. В их программе заявлены 18 видов спорта на 19 объектах.

Под лозунгами «Представь единую Азию» (IMAGINE ONE ASIA) и «Представь единое сердце» (IMAGINE ONE HEART) организаторы намерены использовать спорт как инструмент укрепления международной дружбы и взаимопонимания. В Играх примут участие представители стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Фото: navbharatlive.com

Особенностью Аичи-Нагоя 2026 станет отказ от строительства традиционной деревни для спортсменов. Чтобы сократить расходы, вместо нее для размещения нескольких тысяч участников будет использоваться итальянский круизный лайнер Costa Serena, пришвартованный у причала Киндзё в Нагое. Большинство соревнований также пройдет на уже существующих и модернизированных спортивных объектах.

В программу Игр войдут как традиционные азиатские дисциплины — сепактакрау и кабадди — так и новые виды спорта. Среди них падел, текбол, фристайл-BMX, а также различные направления единоборств и киберспорт. Организаторы рассчитывают, что соревнования станут площадкой не только для спортивного соперничества, но и для международного обмена.

Азиатские игры станут крупнейшим международным мультиспортивным событием в Японии после Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, состоявшихся в 2021 году. Аичи-Нагоя 2026 станут третьими Азиатскими играми, которые примет Япония, после Токио в 1958 году и Хиросимы в 1994 году.

Ранее первые казахстанские спортсмены прибыли в Японию на Азиаду-2026.

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