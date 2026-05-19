    Круизный лайнер со вспышкой хантавируса прибыл в Роттердам

    Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл в понедельник в голландский порт Роттердам для прохождения дезинфекции, завершив свой рейс, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Члены экипажа будут немедленно помещены на карантин. Те, кто не может вернуться на родину, пройдут карантин в Нидерландах, сообщило на прошлой неделе Министерство здравоохранения страны.

    Как заявила компания Oceanwide Expeditions, голландский оператор MV Hondius, в настоящее время на борту судна находятся 27 человек, включая 25 членов экипажа и двух медработников. В их числе 17 филиппинцев, четверо граждан Нидерландов, четыре украинца, россиянин и поляк. Большинство из них пройдут шестинедельный карантин в Роттердаме.

    Ранее сообщалось, что туристическое судно «Ambition» с 1,7 тыс. человек на борту было изолировано и пришвартовано во французском порту Бордо после смерти пассажира от подозрения на норовирус.

    Сара Болат
    Автор