Круглый стол в честь 75-летия Акмарал Арыстанбековой пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Архиве Президента Республики Казахстан состоится круглый стол, посвященный 75-летию видного государственного и общественного деятеля Арыстанбековой Акмарал Хайдаровны, передает МИА «Казинформ».

В Архиве Президента РК хранится личный фонд Арыстанбековой А.Х., на основе документов которого подготовлена историко-документальная выставка, раскрывающая ее многогранную деятельность.





Акмарал Хайдаровна занимала ответственные государственные должности. Она - первый посол независимого Казахстана, первая женщина-посол в истории нашей страны, первый Постоянный Представитель Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций.

В работе круглого стола ожидается участие коллег Арыстанбековой А.Х., известных деятелей дипломатии, культуры и науки Казахстана, среди которых Раимов И.Д., Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т., Деловарова Л.Ф., Токтарова Ж.А., Макашева Г.Р., Новиковская Л.В., Урумбаева Ш.У., Касымжанова М.К., руководителей консульских служб, расположенных в Алматы.





Круглый стол пройдет в 11:00 по адресу:город Алматы, проспект Достык, 87-б.