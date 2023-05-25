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Круглый стол в честь 75-летия Акмарал Арыстанбековой пройдет в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Мая 2023, 16:54
Круглый стол в честь 75-летия Акмарал Арыстанбековой пройдет в Алматы Фото: facebook.com/KazakhstanMFA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Архиве Президента Республики Казахстан состоится круглый стол, посвященный 75-летию видного государственного и общественного деятеля Арыстанбековой Акмарал Хайдаровны, передает МИА «Казинформ».

В Архиве Президента РК хранится личный фонд Арыстанбековой А.Х., на основе документов которого подготовлена историко-документальная выставка, раскрывающая ее многогранную деятельность.

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Акмарал Хайдаровна занимала ответственные государственные должности. Она - первый посол независимого Казахстана, первая женщина-посол в истории нашей страны, первый Постоянный Представитель Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций.

В работе круглого стола ожидается участие коллег Арыстанбековой А.Х., известных деятелей дипломатии, культуры и науки Казахстана, среди которых Раимов И.Д., Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т., Деловарова Л.Ф., Токтарова Ж.А., Макашева Г.Р., Новиковская Л.В., Урумбаева Ш.У., Касымжанова М.К., руководителей консульских служб, расположенных в Алматы.

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Круглый стол пройдет в 11:00 по адресу:город Алматы, проспект Достык, 87-б.


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