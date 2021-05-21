Круглый стол в честь 30-летия Независимости РК провели в Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Круглый стол «Конституция- тұрақтылық пен татулық тұғыры, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, прошел на кафедре юридических дисциплин Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проводилась в онлайн-формате.

Открыла круглый стол заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, доктор юридических наук, ассоциируемый профессор (доцент) Алия Байсеитова, в своем обращении обратила внимание на актуальность темы.

«Данная тема актуальна тем что, безусловно, за 30 лет с момента обретения независимости Казахстан стал и по праву является лидером в регионе с точки зрения экономических реформ, открытости для международной торговли, инвестиций и политической стабильности. Причем поколение, которое выросло за эти годы, впитало в себя со школьной скамьи, обучения в вузе и в дальнейшем, осуществляя трудовую деятельность, те тенденции, которые явно ощущаются в нашей общественной политической жизни. И то, что мы живем в независимой стране, где существует Конституция суверенного государства, и вся наша жизнь должна строиться на основе ее положений»,- сказала она.

Участники круглого стола поднимали вопросы идей о сохранении мира и согласия. Среди докладов были представлены такие темы как «Правовые особенности развития Республики Казахстан: 30 лет независимости», «Конституция как гарант прав человека в противодействии коррупции», «Институт омбудсмена- уполномоченного по правам человека в Казахстане», «30-летие нашего суверенитета: то, что мы нашли и не потеряли» и многие другие.



