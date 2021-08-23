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    19:42, 22 Август 2021 | GMT +6

    Круглый стол в честь 30-летия Независимости РК прошел в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 20 сентября 2021 года в 15:00 часов во Дворце детства и юношества «Bolashaq saraiy» в г. Кокшетау состоялся круглый стол «Тәуелсіз Қазақстан: Жасампаздыққа толы жылдар. Ақмола облысының басты жетістіктері», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Основной целью круглого стола является ознакомить участников с основными достижениями страны и региона за 30 лет Независимости.

    В мероприятии приняли участие заместитель акима Акмолинской области Мусралимова Айна Ермековна , общественные деятели региона - директор ТОО «Ақмола-Тіршілік», журналист, писатель-драматург, член Союза писателей Казахстана, Совета сенаторов при Сенате Парламента РК Ергалиев Жабал Ергалиевич , председатель Совета ветеранов войны и труда г. Кокшетау Алиев Шияп Шарапович , руководитель службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Многопрофильной областной больницы, почетный гражданин г. Кокшетау Аяганов Серик Акпенович , председатель Акмолинского областного филиала РОО «Организация ветеранов», председатель Совета общественного согласия Акмолинской области Толегул Госман Толегулулы , эксперты, представители НПО, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, участники и победители проекта «100 новых лиц Казахстана», преподаватели общественных дисциплин учебных заведений, представители районов и городов области (подключение через « Zoom «) , СМИ и многие другие.

    В ходе круглого стола участниками были обсуждены достижений Независимости РК за 30-летний период в контексте развития региона, а также вопросы истории государственности Казахстана, стратегии развития страны в условиях Независимости и ценности идеи «Мәңгілік Ел».

    Помимо этого, в ходе круглого стола участники обменялись мнениями о достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, об основных этапах политического и экономического строительства, развитии внешней политики страны.

    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Акимат Акмолинская область
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