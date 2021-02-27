Круглый стол состоялся в Бухаресте в честь 30-летия Независимости Казахстана

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - По случаю празднования в этом году 30-летия Независимости Республики Казахстан посольство Казахстана организовало круглый стол в онлайн-формате с участием депутатов Парламента и руководства МИД Румынии, а также представителей научных и экспертных кругов, бизнес-сообщества и СМИ страны пребывания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В своей приветственной речи посол Нурбах Рустемов подчеркнул важность этой символической даты для всего казахстанского народа, отметив ключевую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении современного государства.

Важной темой выступления также стали инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по реализации всесторонних политических реформ в Казахстане, включая, снижение регистрационного барьера для создания политических партий, введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, снижение порога для получения мест в Мажилисе Парламента - с 7% до 5%, декриминализация клеветы и другие важные реформы.

В свою очередь, участники мероприятия поздравили Казахстан с приближающейся юбилейной датой и пожелали нашему народу успехов и процветания.

Бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан и встречу с Елбасы, а также высоко оценил достигнутый прогресс в развитии нашего государства за этот короткий по историческим меркам период.

Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулаэску подчеркнул, что Казахстан является ключевым партнером Румынии в Центральной Азии, с которым налажен активный политический диалог. При этом румынский дипломат отметил важность эффективного взаимодействия в рамках деятельности Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседании которой состоялось в октябре 2020 года.

Президент Законодательного совета Румынии Флорин Йордаке также поддержал проводимые в Казахстане реформы по демократизации и модернизации общества.

Председатель комитета по внешней политике Парламента Биро Розалия, вице-президент Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Парламента Титус Корляцан и депутат Парламента Румынии Михаил Албиштяну высоко оценили роль Казахстана в регионе Центральной Азии, отметив достойный вклад нашей страны в развитие международного сообщества. Кроме того, депутаты выразили слова поддержки Казахстану в связи с ратификацией второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Также они призвали поддерживать активный межпарламентский диалог.

Генеральный директор «КМГ Интернешнл» Беимбет Шаяхметов подчеркнул, что успешная деятельность казахстанской компании в Румынии является ярким свидетельством плодотворного экономического взаимодействия между двумя странами.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Бухареста Юлиу Стоклоза и Почетный консул Казахстана в Румынии Штефан Гадола отметили высокий потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами.

Ректор Политехнического университета Бухареста Михня Костою выразил удовлетворение активным сотрудничеством между вузами Казахстана и Румынии. При этом обратил внимание на то, что в Карагандинским государственном университете им. Е.А. Букетова изучают румынский язык и культуру.

В заключении участники круглого стола обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития казахстанско-румынских отношений, обсудив, в частности, повестку двусторонних мероприятий, планируемых к проведению в честь 30-летия независимости Казахстана (открытие монумента Курмангазы, проведение Дней кино и культуры Казахстана, организация бизнес-форума, научно-практической конференции и др.).