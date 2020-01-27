Круглый стол с многодетными матерями прошел в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В областном акимате под председательством заместителя акима ВКО Алишера Мархабата прошла встреча представителей государственных органов с многодетными матерями. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр Семея.

В ходе беседы обсуждены такие вопросы, как назначение адресной социальной помощи, меры поддержки в рамках фонда всеобуча, предоставление бесплатных медицинских услуг для отдельных категорий граждан и многое другое.

С 5 января во всех 19 городах и районах области начался прием документов на назначение АСП нового формата. На сегодня в центры занятости обратилось около 9 тысяч человек, из них 4 тысячи подали заявление на выплату пособия. В этом году на эти цели было выделено 5,4 млрд тенге.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев разъяснил многодетным матерям нововведения в назначении АСП.

По его словам, основной принцип новых правил – прозрачность, справедливость и повышение мотивации к труду. С этого года адресная социальная помощь назначается раз в квартал, как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности для всех членов семьи.

Отличие в том, что в прошлом году данную сумму получали лишь родители, а на каждого ребенка фиксировано платили по 21 тысяче тенге.

Кроме того, согласно новым правилам, если трудоспособные члены семьи будут отказываться от мер занятости, то вся семья лишиться выплат на 6 месяцев. Аналогично АСП будет приостановлена, если трудоспособный человек нарушит условия социального контракта.

Для мотивации к труду были внесены изменения в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» для получателей АСП. Теперь данная категория граждан может открыть свой бизнес с увеличенным сроком микрокредитования до 7 лет, со снижением ставки до 4%.

Помимо этого, вместо двух категорий грантов – 100 МРП и 200 МРП теперь начинающие предприниматели могут получить одну сумму – 530 тысяч тенге, или 200 МРП.

Еще одно нововведение – для детей от 1 до 6 лет создали гарантированный социальный пакет, куда вошли продуктовый набор (1 раз в месяц), предметы бытовой химии, гигиенические средства (1 раз в квартал). Для этих целей по области определено 60 поставщиков. Дети от 6 до 18 лет обеспечены горячим питанием в школах, школьной формой, школьными принадлежностями и льготным проездом в городском общественном транспорте.

По информации руководителя управления образования Сайрангуль Жумадиловой, в ВКО 20 638 детей из многодетных семей, 16 809 – из малообеспеченных. Также она сообщила, что в этом году выросла сумма, выделенная на социальную поддержку детей из Фонда всеобуча. Она составила 3,7 млрд тенге, что больше на 1,6 млрд тенге, чем в прошлом году.

Заместитель управления здравоохранения Владимир Ли рассказал присутствующим о том, что медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

В завершение встречи многодетные мамы внесли свои предложения по созданию продленок ясельных групп, открытию мини-центров, строительству детских садов в отдаленных районах городов, повышению информационно-разъяснительной работы в школах и многое другое.

«Для разъяснений новых правил в городах и районах ВКО по поручению главы региона были созданы 258 информационных групп. Помимо этого, возникающие вопросы вы можете решить на общественных комиссиях. Думаю, необходимо сделать карту отдаленности детских садов относительно проживания и проанализировать районирование. Мы готовы рассмотреть все варианты, но должен быть спрос. В целом, я считаю, что наша встреча прошла довольно конструктивно. Отрадно, что существует такая диалоговая площадка. Хочется еще раз сказать, что государство делает все от него зависящее, выделяются деньги, создаются программы. Важно то, что мы сейчас формируем механизмы нашего взаимодействия, чтобы точечно решать появившееся проблемы», – подытожил Алишер Мархабат.