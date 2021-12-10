Круглый стол посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан состоялся в Праге

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольство Казахстана в Чешской Республике с участием представителей научных и экспертных кругов, представителей средств массовой информации страны пребывания организовали Круглый стол на тему: «30-летие Независимости Республики Казахстан: Итоги. Достижения. Взгляд в будущее», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Казахстанские дипломаты подробно ознакомили гостей с основными достижениями политического и социально-экономического развития страны за годы независимости.

Генеральный директор издания «Prazsky-magazin» Алеш Флитчер в своем выступлении подчеркнул: «Мы видим позитивные экономические перемены в Казахстане, это настоящий успех. Рост экономики за годы независимости впечатляет, преодолев все трудности, страна вышла на новый уровень развития и достигла новых высот. Пандемия наложила свой отпечаток на развитие мировой экономики, однако отмечу, что Казахстан несмотря на сложившиеся трудности, продолжает свой путь экономического подъема, у страны имеется свой выверенный Стратегический план развития, который рассчитан до 2025 года. Я уверен у Казахстана большое будущее».

Руководители чешских изданий «Halo Noviny» Роман Яноух и «Ceske Noviny» Светозар Плесник, в своих выступлениях подчеркнули политическую роль Казахстана, в частности отметив: «Сегодня Казахстан на международной арене является авторитетным, уважаемым государством, в доказательство этому факту – его членство в Совбезе ООН в 2017–2018 гг., куда входят самые влиятельные страны мира. Казахстан всегда выступал с различными предложениями касательно ядерного разоружения, которые актуальны сегодня как никогда. Казахстан также провел всемирно известную международную выставку «ЭКСПО», тематикой которой стала «Энергия будущего». Сегодня Казахстан, обладающий большими запасами нефти и газа, берет курс на возобновляемую энергетику».

Также, участники конференции представили доклады об истории становления казахстанской государственности, развитии дружеских отношений между народами Казахстана и Чехии, а также о формировании отдельных отраслей экономики и участии крупных в инфраструктурных проектах. В ходе мероприятия также были обсуждены перспективы развития казахстанско-чешского торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и другие вопросы в контексте укрепления двусторонних отношений. В завершение встречи участники конференции поздравили народ Казахстан с юбилейной датой, пожелав нашей стране процветания и успехов.