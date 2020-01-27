Круглый стол по статье «Абай и Казахстан в XXI веке» состоялся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» состоялся круглый стол по обсуждению статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чем нам полезен Абай? На этот вопрос Президент Касым-Жомарт Токаев ответил в статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке». Абай - чистый, непорочный. Если бы он не был таким, его имя не осталось бы в истории. В своих произведениях Абай нам указывал верный путь», - выступил с речью академик, общественный деятель Гарифолла Есим.

На мероприятии присутствовали известные общественные деятели, а также творческий состав концертной организации «Қазақконцерт».

«На основе философии и этических принципов конфуцианства строилась вся система государственных взаимоотношений в Китае. Так же и у нас Абай должен стать идеологией. Не нужно искать пути для познания истины. Она кроется в произведениях Абая. Он был очень близок к своему народу. Мы обязаны прислушиваться к его словам», - отметила известный журналист, депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит.

«Как сплотиться народу? Как нам стать великой страной? На эти вопросы в свое время ответил Абай. Абай - не просто поэт, он - гений. Статья нашего Президента- это целая программа. Наш народ, общество станет образованным, мудрым, если все начнут снова читать, перечитывать произведения великого Абая. Он получил мировое призвание. Поэтому его по праву можно назвать гением»,- подчеркнул в своем выступлении известный поэт, заслуженный деятель Казахстана Несипбек Айтулы.

Статья Главы государства, посвященная изучению и популяризации богатого наследия великого Абая, нашла живой отклик среди казахстанцев. Молодежь, собравшаяся в зале, еще раз услышала слова великого Абая.



