Круглый стол по разъяснению внедрения нового казахского алфавита прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялся круглый стол на тему: «Латын әліпбиіне көшу - қазақ тілінің жаңа белесі», ознакомивший участников с усовершенствованной версией казахского алфавита на основе латинской графики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В нем приняли участие директора, преподаватели и методисты районных Центров обучения языкам, сотрудники учреждений, которым предстоит обучить население новому варианту алфавита.

В своем приветственном слове руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова сообщила, что сегодня, когда принципиальные вопросы с переходом казахского алфавита на латиницу и его конкретным вариантом уже практически решены, на повестке дня возникает целый ряд вопросов по организации информационно- разъяснительной работы и подготовке к обучению взрослое население.

Об этом говорили и сотрудники Акмолинского областного учебно-методического центра.

«Планируется интенсивная работа по постепенному переводу казахского алфавита на латиницу. Постепенный переход на новый алфавит запланирован на 2023-2031 годы. Работа в этом направлении продолжается в центрах языковой подготовки по разъяснению, продвижению и внедрению перехода на латинский алфавит на основе латиницы. Новости и проекты на сайтах «Тіләлемі» и «Qazlatyn» всегда в центре внимания и публикуются в социальных сетях», - отметила методист Асемгуль Карсабаева.

Магистр филологических наук Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова Лайс Мусин, представивший в своем докладе данные по истории казахского алфавита, детально остановился на вопросах новой графики и состава алфавита, соотношения звука – фонемы, современного звучания и норм правописания.

В результате таких мероприятий слушатели должны пополнить свои знания для обучения взрослого населения казахскому алфавиту на латинской графике, считают организаторы.

В завершении мероприятия участники мероприятия поделились своим опытом о проводимой работе в направлении внедрения новой латинской графики.