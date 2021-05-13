Круглый стол о достижениях Ассамблеи народа Казахстана прошел в Праге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 мая в рамках празднования 30-летия Независимости РК Посольство Казахстана в Чешской Республике совместно с Национальной Академической Библиотекой (г. Нур-Султан) организовали круглый стол на тему: «Ассамблея народа Казахстана как фактор стабильности и благополучия» в онлайн-формате с участием представителей государственных органов, научных и экспертных кругов, а также средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в ЧР.

В своих выступлениях дипломаты отметили: «Ассамблея народа Казахстана является уникальным институтом, объединяющим все этносы, проживающие в Казахстане, и сегодня в стране созданы все условия и равные возможности для граждан по сохранению своей культуры, традиций и обычаев. За миром, спокойствием и стабильностью стоит колоссальный труд представителей всех этносов».

В свою очередь профессор, генеральный директор медиа компании «Пражские новости» Алеш Флитчер подчеркнул: «За годы Независимости Казахстан добился впечатляющих результатов в области экономики. Безусловно незыблемым фундаментом для построения сильного и процветающего государства служат стабильность и спокойствие, мир и межнациональное согласие, то, чего, к сожалению, сегодня не хватает многим странам. Чешский народ не понаслышке знаком с этой замечательной страной, мы искренне желаем казахстанскому многонациональному народу дальнейшего процветания».

Главные редактора чешских изданий С. Плесник и Р. Януш отметили в своих докладах: «Во многом благодаря работе Ассамблеи народа Казахстана в РК сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, не имеющая аналогов в мире, особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания, когда каждый гражданин страны, независимо от этнической или религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, это безусловно важный элемент демократического развития общества».

Также, участники круглого стола представили доклады об истории становления казахстанской государственности, развитии дружеских отношений между народами Казахстана и Чехии, а также о формировании отдельных отраслей экономики и участии в инфраструктурных проектах. В ходе мероприятия также были обсуждены перспективы развития казахстанско-чешского торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества и другие вопросы в контексте укрепления двусторонних отношений.

В завершение мероприятия для гостей заслуженный артист Чешской Республики Феликс Словачек представил небольшое импровизированное музыкальное выступление, исполнив на саксофоне казахские произведения. Участники конференции поздравили народ Казахстана с 30-летием Независимости, пожелав нашей стране процветания и успехов.