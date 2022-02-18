Круглый стол на тему школьной медиации прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития школьной медиации 18 февраля 2022 года в Нур-Султане на базе школы – гимназии №26 состоялось заседание круглого стола на тему «Деятельность школьной медиации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила, что очень важно развивать институт медиации в нашей стране, особенно в школах, путем примирения разрешать разногласия и конфликты между детьми. Сенатор считает, что это позволит уменьшить буллинг и укрепит дружественные отношения между детьми.

Опытом работы школьной медиации на заседании поделились представители школы – гимназии №26, которые с 2013 года уже осуществляют деятельность в этом направлении. Депутату рассказали, что за этот период достигнуты большие успехи, что подтверждается высокой оценкой педагогов и родителей.

В ходе круглого стола выступили зарубежные эксперты в данной области, в частности они рассказывали о развитии школьной медиации в Российской Федерации и Республике Беларусь. В работе круглого стола приняли участие и представители управления образования города Нур-Султана, директора школ и медиаторы, а также родители и учащиеся.

Отметим, что данная встреча проводится в рамках реализации принятого в декабре прошлого года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров».