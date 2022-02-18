+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Круглый стол на тему школьной медиации прошел в Нур-Султане

18 Февраля 2022 21:08
Поделиться:
Круглый стол на тему школьной медиации прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития школьной медиации 18 февраля 2022 года в Нур-Султане на базе школы – гимназии №26 состоялось заседание круглого стола на тему «Деятельность школьной медиации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Сенатор Ляззат Сулеймен приняла участие в обсуждении гендерных вопросов
Только находясь в постоянном диалоге можно оправдать доверие народа – профсоюз работающей молодежи РК Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын» Асхат Аймагамбетов обсудил с педагогами Акмолинской области обновление образовательных программ

В своем приветственном слове депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила, что очень важно развивать институт медиации в нашей стране, особенно в школах, путем примирения разрешать разногласия и конфликты между детьми. Сенатор считает, что это позволит уменьшить буллинг и укрепит дружественные отношения между детьми.

Опытом работы школьной медиации на заседании поделились представители школы – гимназии №26, которые с 2013 года уже осуществляют деятельность в этом направлении. Депутату рассказали, что за этот период достигнуты большие успехи, что подтверждается высокой оценкой педагогов и родителей.

В ходе круглого стола выступили зарубежные эксперты в данной области, в частности они рассказывали о развитии школьной медиации в Российской Федерации и Республике Беларусь. В работе круглого стола приняли участие и представители управления образования города Нур-Султана, директора школ и медиаторы, а также родители и учащиеся.

Отметим, что данная встреча проводится в рамках реализации принятого в декабре прошлого года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров».


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Сенат   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Сенатор Ляззат Сулеймен приняла участие в обсуждении гендерных вопросов
Только находясь в постоянном диалоге можно оправдать доверие народа – профсоюз работающей молодежи РК
Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын»
Асхат Аймагамбетов обсудил с педагогами Акмолинской области обновление образовательных программ
Популярное
1 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
2 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
3 После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
4 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
5 Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий
6 Назначен новый аким Шуского района Жамбылской области
Читайте также
Какая поддержка предусмотрена субъектам соцпредпринимательства в Казахстане
Как решают проблему трудоустройства ранее судимых лиц в Казахстане
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий
Назначен новый аким Шуского района Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив