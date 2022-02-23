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Круглый стол на тему «Новый Казахстан» прошел в Стамбуле

23 Февраля 2022 21:30
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Круглый стол на тему «Новый Казахстан» прошел в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле при содействии турецкого фонда «Avrasya Bir» провело встречу друзей Казахстана. В круглом столе на тему «Новый Казахстан», прошедшем в одном из старейших и крупнейших аналитических центров Турции – Евразийском центре стратегических исследований (ASAM), приняли участие Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байель, президент фонда Шабан Гюльбахар, турецкие ученые, исследователи, представители НПО, аналитических центров и СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

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Генеральный консул А. Байель информировал участников о планируемых в Казахстане реформах. Он отметил, что руководство Казахстана намерено продолжать конструктивную и многовекторную внешнюю политику, и в этом контексте отношения с Турцией и Тюркским миром являются одним из приоритетов. А. Байель рассказал о достижениях в казахско-турецком сотрудничестве и последних шагах в рамках Организации тюркских государств.

Участники встречи отметили, что за 30 лет Казахстан добился многих успехов и укрепил свою независимость. Известный историк, профессор Ахмет Ташагыл напомнил, что казахи в наибольшей мере сохранили тюркскую сущность, а Казахстан является колыбелью Тюркского мира. Выступающие особо подчеркнули миролюбивую и взвешенную внешнюю политику, и выразили надежду на то, что эта стратегия будет продолжена и на новом этапе развития страны.

Президент фонда «Avrasya Bir» заявил, что Тюркский мир находится в центре евразийского континента и нуждается в единстве и совместных усилиях для того, чтобы играть на этом пространстве конструктивную роль.

Двусторонние отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 4,1 млрд долларов США, что является рекордом за все годы независимости. Таким образом, Турция поднялась с позиции девятого торгового партнера Казахстана на пятое место после России, Китая, Италии и Нидерландов.

Вместе с тем за последние три года прямые иностранные инвестиции из Турции в Казахстане бьют рекорды. Данный показатель составил 358 млн долларов США в 2019 году и 363 млн долларов в 2020 году. Только за первые девять месяцев 2021 года показатель достиг уже уровня в 535 млн долларов.


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#МИД РК   #Турция   #Новый Казахстан  
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