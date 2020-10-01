Круглый стол на тему «Болашаққа бағдар: рухани жаңғырудың – үш жылдық белесі» прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Доме дружбы под председательством заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена состоялся круглый стол на тему «Болашаққа бағдар: рухани жаңғырудың – үш жылдық белесі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В работе приняли участие представители интеллигенции, доктора, кандидаты социальных, филологических, философских наук, активисты общества, меценаты и представители СМИ. На повестке дня – подведение итогов работы по программе «Рухани жаңғыру» за три года. Как отметил заместитель акима столицы, три направления, озвученные Первым Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым по модернизации общественного сознания, заложены в основу всех мероприятий, реализуемых в городе.

«Реализация программной статьи позволила не только вывести идеологическую составляющую проектов и мероприятий на новый уровень, но и обеспечить их эффективную работу благодаря использованию лучших практик управления. В этих целях утверждены дорожная карта и индикаторы реализации 13 специальных проектов программы. Для эффективной работы в 2018 году был утвержден совет, в который вошли 33 эксперта из числа представителей творческой и научной интеллигенции, университетов, политических партий и общественных деятелей. Совет приобрел статус консультативно-совещательного органа для более качественного рассмотрения инициатив», – сказал Б. Макен.

В 2017 году в столице реализовано 73 проекта, в 2018 – 165, в 2019 – 275 мероприятий и 69 личных инициатив.

«В текущем году в рамках программы проведено около 185 мероприятий, включая онлайн-курсы и мастер-классы, на республиканском уровне охвачено более 1 000 000 человек. В ходе реализации программы за 3 года было проведено более 800 мероприятий и проектов с общим охватом 2 500 000 человек.

В 2019-2020 гг. на базе проектного офиса «Рухани жаңғыру» создан образовательный центр, где казахстанские профессора и общественные деятели организовали бесплатные лекции для 1200 работников государственных и бюджетных учреждений Нур-Султана», – отметил Б. Макен.

Также в ходе встречи состоялась церемония награждения медалью «Халық алғысы» меценатов, представителей НПО, которые проявили гражданскую активность, проводили координацию работы кризисных центров, оказывающих правовую и психологическую помощь в онлайн-режиме, и представителей СМИ.