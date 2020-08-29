Круглосуточное радио c песнями Димаша появилось в Чили

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Радиостанция «DEARMASH FM» появилась с целью распространить творчество Димаша Кудайбергена и культуру его родной страны, как в Чили, так и во всей Латинской Америке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.com.

Создатель и директор радио – Карлос Пачеко. В разработке контента помогали и принимали участие Мария Инес Санчес и Вивиана Суньига.

Помимо песен, каждую пятницу в 22:00 по местному времени на радио транслируются специальные программы, в которых рассказывается о творческом пути Димаша и культуре Казахстана:

1-я и 2-я программа: «The singer»

3-я программа: «Димаш и Игорь Крутой»

4-я и 5-я программа: «Казахстан».

Трансляции радиопрограмм осуществляются при постоянной поддержке группы «DQ Alianza Sudamericana Official», созданной Dears (фанатами Димаша - ред.) из Южной Америки.

Радио «DEARMASH FM» в социальных сетях:

Сайт: www.zeno.fm/dearmash

IG: dearmashfm

Facebook: RadioDearmashChile

Почта: radiodearmash@gmail.com

Ранее сообщалось, что в Польше фанаты казахстанского певца запустили «Радио Димаш».