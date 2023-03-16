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Круглосуточное дежурство организуют во время паводка на плотинах Макинска

16 Марта 2023, 02:51
Круглосуточное дежурство организуют во время паводка на плотинах Макинска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Городской и сельские оперативные штабы, а также круглосуточные посты наблюдения появятся в районе Биржан сал в период прохождения активной фазы паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О принимаемых мерах по безаварийному пропуску паводковых вод на брифинге отчитался заместитель акима района Биржан сал Серик Шауенов.

«Хотя район Биржан сал не подвержен паводкам для подготовки к весеннему половодью на территории района ведутся комплексные работы. Вопросы обеспечения безаварийного прохождения паводковых вод рассматриваются на заседаниях районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС», - сказал Серик Шауенов.

Согласно плану мероприятий по инженерной защите населенных пунктов района Биржан сал, подверженных угрозе подтопления, на плотинах №1, №2 и №3 в селе Макинка провели ремонт сифонов, а также произвели вырубку деревьев и камыша до начала паводкового периода.

«Летом прошлого года на путевых развязках села Макинка по улице Моисеенко установили три водопропускные трубы диаметром 0,5. В октябре работники Есильской бассейновой инспекции, сотрудники ОЧС района Биржан сал и местные исполнительные органы осмотрели данные гидротехнические сооружения», - отметил Серик Шауенов.

Еще в 2020 году акимат района приобрел и передал в акимат Макинского сельского округа для оповещения населения электросирену С-40.

Для проведения противопаводковых мероприятий подготовили 28 единиц техники (инженерной – 21, вспомогательной – 4, откачивающей – 1, эвакуационной – 3), есть 6 мотопомп, среди которых одна мотопомпа в аппарате акима района Биржан сал и 5 - в сельских округах и селах.

Для мониторинга обстановки на паводкоопасных участках в период паводка планируется организовать круглосуточное дежурство трех временных постов наблюдения в селе Макинка на плотинах №1, №2 и №3 и в селе Аксу на одноименной плотине.

Всего на территории района расположены 13 гидротехнических сооружений, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

«Для обеспечения готовности органов с 3 по 4 марта на территории района проводилось Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2023», в ходе которого провели тактико-специальное учение с силами и средствами района, превентивные противопаводковые мероприятия с выполнением практических действий. С учетом предстоящего паводкового периода на территории района в период прохождения его активной фазы организуют деятельность городского и сельских оперативных штабов и круглосуточных постов наблюдения для мониторинга паводковой ситуации с дальнейшим предоставлением сведений в районный оперативный штаб. В повышенную готовность приведена инженерная и водооткачивающая техника, в том числе мотопомпы и их рукава. Вопрос по безопасному пропуску паводковых вод на территории района Биржан сал стоит на особом контроле», - подытожил он.

Напомним, всего из населенных пунктов Акмолинской области вывезли свыше 900 тысяч кубометров снега, очистили 800 водопропускных сооружений и 133 моста на автомобильных и железных дорогах. На случай необходимости заготовлено 315 тонн ГСМ, 17 тысяч тонн инертных материалов и 91 тысяча мешкотары.

Фото: РСК Акмолинской области.


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