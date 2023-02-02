Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Круглосуточное дежурство организовано на паводкоопасных участках автодорог республиканского значения

2 Февраля 2023, 16:50
Круглосуточное дежурство организовано на паводкоопасных участках автодорог республиканского значения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Круглосуточное дежурство и патрулирование организовал КазАвтоЖол на паводкоопасных участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Комплекс принимаемых мер направлен на обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автодорогам республиканского значения, а также сохранности расположенных на них искусственных сооружений.

Разработаны и доведены до подрядных организаций и дорожных служб планы по проведению противопаводковых мероприятий с учетом местных гидрометеорологических условий. На основании многолетних наблюдений в каждом регионе страны определены участки республиканских автодорог, которые могут быть подвержены воздействию паводка.

Специальные профилактические мероприятия включают в себя очистку от снега подмостовых зон и отверстий водопропускных труб;

ежедневный осмотр паводкоопасных участков и искусственных дорожных сооружений;

заготовку инертных материалов и другие виды работ.

Более 350 паводкоопасных участков республиканских автодорог находятся на тщательном контроле.

Все автодороги республиканского значения открыты, переливов и подтопленных участков нет.


Фото: facebook.com/kazautozhol

Новости по теме
В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК
Теги:
Читайте также
В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы
Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
Два колеса сорвались у пассажирского автобуса в СКО
Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК
Сколько бесхозных гидротехнических сооружений насчитывается в Казахстане
Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей