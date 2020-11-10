Круглосуточно патрулируют садоводческие кооперативы полицейские Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция города Павлодара провела 127 рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в садоводствах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Выявлено 48 административных правонарушений, в отделы полиции доставлены семь человек по подозрению в совершении краж, 17 лиц без определённого места жительства помещены в центр временной адаптации и детоксикации. Таковы результаты рейдовых мероприятий в садоводствах Павлодара только за один день», - заявил на брифинге первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В городе Павлодаре работают 17 садоводческих кооперативов: 12 на территории северного отдела полиции и 5 на территории южного, напомнил он.
Для подержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и борьбы с хищениями в садоводческих кооперативах ежедневно днём и ночью ведут патрулирование авто- и конные патрули.
«С начала года проведено 127 рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в садоводствах. Работа, направленная на профилактику, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений на территории дачных массивов, продолжается», - подчеркнули в департаменте полиции Павлодарской области.
Фото ДП Павлодарской области
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