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Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу
20 Января 2022 13:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновит свою работу с 21-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
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На ярмарке представлены товары местного производства, а также сельских хозяйств соседних областей. Цены здесь снижены на 10-20% по сравнению с рыночными.
Предпринимателям, заинтересованным в участии в ярмарке, необходимо обратиться по номеру 8 7172 61 35 54.
Адрес ярмарки: жилой массив «Пригородный», ул. Арнасай, 109.
Время работы: каждый день с 10:00 до 19:00.
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