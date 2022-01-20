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Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу

20 Января 2022 13:33
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Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновит свою работу с 21-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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На ярмарке представлены товары местного производства, а также сельских хозяйств соседних областей. Цены здесь снижены на 10-20% по сравнению с рыночными.

Предпринимателям, заинтересованным в участии в ярмарке, необходимо обратиться по номеру 8 7172 61 35 54.

Адрес ярмарки: жилой массив «Пригородный», ул. Арнасай, 109.

Время работы: каждый день с 10:00 до 19:00.


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#Нур-Султан   #Общество  
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