Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновит свою работу с 21-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На ярмарке представлены товары местного производства, а также сельских хозяйств соседних областей. Цены здесь снижены на 10-20% по сравнению с рыночными.

Предпринимателям, заинтересованным в участии в ярмарке, необходимо обратиться по номеру 8 7172 61 35 54.

Адрес ярмарки: жилой массив «Пригородный», ул. Арнасай, 109.

Время работы: каждый день с 10:00 до 19:00.