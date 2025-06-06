Круглый стол по вопросам устойчивого регионального развития прошёл в СКО

В областной универсальной научной библиотеке имени С.Муканова состоялась дискуссионная встреча в формате круглого стола, собравшая представителей государственных органов, бизнеса, научного и экспертного сообществ. Её организовали в рамках Национального курултая. Как отметил Глава государства, устойчивое развитие регионов - ключевой приоритет государственной политики. Оно должно сопровождаться поддержкой малого и среднего бизнеса, модернизацией инфраструктуры и повышением качества жизни населения.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Цель встречи заключалась в выработке практических решений для формирования Плана развития Северо-Казахстанской области и её районов на 2026-2030 годы. Этот документ станет ключевым ориентиром для стратегического планирования в регионе, определяя направления государственной поддержки и механизмы устойчивого роста.

Участники обсудили такие направления, как поддержка инвестиционной активности, диверсификация экономики, развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, индустриально-инновационные инициативы, раскрытие промышленного потенциала региона, внедрение системы региональных стандартов качества жизни, демографическая устойчивость и снижение миграционного оттока населения.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Специалисты обратили внимание на необходимость стимулирования молодежи реализовывать себя в сельской местности. Среди возможных мер - развитие социальной инфраструктуры, поддержка молодых специалистов, новые образовательные и карьерные возможности. Большая работа проводится по снижению оттока населения, улучшению миграционной ситуации в регионе.

По итогам обсуждения все предложения участников будут систематизированы и включены в пакет рекомендаций для дальнейшей подготовки Плана развития области. Важной задачей остаётся закрепление конструктивного диалога между заинтересованными сторонами и формирование механизмов постоянной обратной связи с населением.