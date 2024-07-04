Круг вопросов ШОС меняется от региональных к глобальным - эксперт

Круг вопросов, охватываемых Шанхайской организацией сотрудничества, меняется от региональных к глобальным. Об этом заявил политолог Ризат Тасым, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня число государств-членов ШОС увеличивается. Это имеет символическое значение. Причина в том, что до этого членом организации на казахстанской земле стал Иран. Сегодня членство в организации расширяется за счет Беларуси. В целом организация считается открытой для любой страны, желающей внести свой вклад в реализацию принципов, изложенных в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. В настоящее время круг вопросов организации меняется от региональных к глобальным. Это показывает, что вклад организации увеличился, и принятые решения с большой вероятностью повлияют на глобальную повестку дня в будущем. Самое главное – будет принята новая программа организации на 2035 год. Есть еще экологические, экономические и энергетические направления, им будет уделено основное внимание, - сказал эксперт в беседе с корреспондентом агентства на полях саммита ШОС.

Он также отметил, что в рамках ШОС акцент также будет сделан на Центральную Азию. Потому что костяком этой организации является Центральная Азия. Также в Астанинскую декларацию войдут положения о роли Центральной Азии в Организации.

Кроме того, политолог выразил мнение о возможности присоединения к организации в будущем других государств.