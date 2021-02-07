Кровлю здания КТЖ сорвало ветром в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ – В Буландынском районе Акмолинской области сильным ветром сорвало кровлю с административного здания АО «НК «КТЖ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 7 февраля в 9:30 поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции города Макинска Буландынского района о том, что из-за сильного ветра произошёл срыв кровли на административном здании АО НК «КТЖ» на площади 100 кв. м.

«В результате срыва никто не пострадал. Ремонт кровли проводился в 2020 году», - отметили в ведомстве.

Щтормовое предупреждение было объявлено накануне в Акмолинской области в связи с низовой метелью, гололедом. Синоптики прогнозировали ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с, понижение температуры воздуха от 0-2 тепла до 11-13 мороза.



