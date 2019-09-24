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Кровлю с крыш трех акмолинских объектов образования снесло ветром

24 Сентября 2019 12:18
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Кровлю с крыш трех акмолинских объектов образования снесло ветром

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области порывистым ветром снесло кровлю с крыш трех объектов образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как рассказали в ведомстве, от порывистого ветра пострадали объекты образования в Кокшетау, Атбасаре и Зерендинском районе.

«В городе Кокшетау 23 сентября в 20.00 из-за порывистого ветра до 28 м/с произошел частичный срыв кровли четырехэтажного общежития Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты на площади 200 кв. м», - отметили спасатели.



А в микрорайоне 1 города Атбасара 24 сентября в 05-00 ветер до 21 м/с сорвал кровлю с крыши средней школы № 3 на площади 75 кв. м.

«Здание школы 1980 года постройки, общая площадь - 2300 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

В селе М. Габдулина Зерендинского района 24 сентября в 01-30 в результате порывистого ветра до 20 м/с произошел частичный срыв кровли в КГУ «Малика Габдулинская основная школа» на площади 630 кв. м. Как сообщили в ведомстве, здание школы 1985 года постройки. Жертв и пострадавших нет.

На всех объектах работают комиссии.




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Ключевые слова: Акмолинская область, Погода,
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Автор:

Оксана Матасова

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