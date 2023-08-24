Кровлю четырех многоэтажек сорвал сильный ветер в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в районном центре им. Г. Мусрепова, селе Новоишимское, сильный ветер повредил фасады зданий и сорвал кровлю многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около пяти часов вечера в селе наблюдался сильный порывистый ветер со скоростью до 30 метров в секунду, дождь и град. Из-за непогоды два населенных пункта - Новоишимское и Пески – остались без электричества.

Частично сорвана кровля трех многоэтажных жилых домов, в которых проживают 190 семей. Дома 1961, 1987 и 1988 годов постройки. Повреждена кирпичная кладка и кровля жилого на 40 квартир, 1981 года постройки, фасадная часть здания партии «Amanat» и торгового центра «Нурсат».

Жертв и пострадавших нет. Проводится ликвидация последствий урагана. Будет создана комиссия по оценке материального ущерба.