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    19:31, 23 Август 2023 | GMT +6

    Кровлю четырех многоэтажек сорвал сильный ветер в райцентре СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в районном центре им. Г. Мусрепова, селе Новоишимское, сильный ветер повредил фасады зданий и сорвал кровлю многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около пяти часов вечера в селе наблюдался сильный порывистый ветер со скоростью до 30 метров в секунду, дождь и град. Из-за непогоды два населенных пункта - Новоишимское и Пески – остались без электричества.

    Частично сорвана кровля трех многоэтажных жилых домов, в которых проживают 190 семей. Дома 1961, 1987 и 1988 годов постройки. Повреждена кирпичная кладка и кровля жилого на 40 квартир, 1981 года постройки, фасадная часть здания партии «Amanat» и торгового центра «Нурсат».

    Жертв и пострадавших нет. Проводится ликвидация последствий урагана. Будет создана комиссия по оценке материального ущерба.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия
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