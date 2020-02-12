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Кровля жилого дома частично обрушилась в Петропавловске

12 Февраля 2020 18:46
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Кровля жилого дома частично обрушилась в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло частичное обрушение кровли жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 120-квартирный дом, 1968 года постройки, расположен по улице Интернациональной, 2. Накануне вечером на площади в 24 квадратных метра обрушилась шиферная кровля дома. Погибших и пострадавших нет.

«Причина выясняется. Предварительно – износ деревянной конструкции, несвоевременная очистка снега. В этом году это первый факт обрушения кровли. Аналогичный был зафиксирован в прошлом году по улице Болатбаева в 19-м микрорайоне. Из-за скопления снега и износа строительных конструкций, у которых большой срок службы, там тоже частично обрушивалась кровля», - проинформировал начальник управления по ЧС города Петропавловска Дмитрий Растихин.

В отделе жилищных отношений города Петропавловска сообщили, что дом не входил в список аварийных. Как выяснилось, его крыша не ремонтировалась с момента ввода в эксплуатацию.

«Чтобы признать дом аварийным, нужно провести его техобследование. Аварийным дом может быть признан, если разрушаются несущие конструкции. В этом доме проблема в крыше. У жильцов есть два варианта: либо за счет целевых сборов они проводят частичный ремонт крыши, восстанавливают разрушившуюся часть, либо участвуют в программе «Нурлы жер» на 2020-2025 годы, по которой проводится капитальный ремонт крыши. В этом случае должно быть согласие 70% жильцов дома. Будем проводить сегодня собрание», - прокомментировал главный специалист отдела Айбек Башенов.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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