АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кровля сельского клуба загорелась в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«9 июня в 18 часов 37 минут произошло возгорание кровли Котыртасского сельского клуба, расположенного по адресу: Шалкарский район, село Котыртас, улица Мектеп. К месту вызова оперативно были направлены 8 сотрудников и 2 единицы техники из районной пожарной части. Пожар был локализован в 21 час 50 минут, ликвидирован в 22 часа 10 минут на общей площади 187 кв.м. Выясняется причина пожара», - сообщили в ДЧС.

ДЧС Актюбинской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звонить по телефонам: 101, 112.



