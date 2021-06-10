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    12:50, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Кровля сельского клуба загорелась в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кровля сельского клуба загорелась в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    «9 июня в 18 часов 37 минут произошло возгорание кровли Котыртасского сельского клуба, расположенного по адресу: Шалкарский район, село Котыртас, улица Мектеп. К месту вызова оперативно были направлены 8 сотрудников и 2 единицы техники из районной пожарной части. Пожар был локализован в 21 час 50 минут, ликвидирован в 22 часа 10 минут на общей площади 187 кв.м. Выясняется причина пожара», - сообщили в ДЧС.

    ДЧС Актюбинской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звонить по телефонам: 101, 112.




    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Видео Происшествия Актюбинская область
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