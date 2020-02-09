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вчера 15:55
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вчера 15:02
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Кровля дома обрушилась из-за снега в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кровля двухэтажного дома обрушилась из-за снега в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сообщение о происшествии поступило на номер 112 в 13:07, которое произошло по адресу: ЖМ «Коктал-1», улица Бабатайулы 9а,
«Подразделениями ДЧС Нур-Султана и местного исполнительного органа было установлено, что в двухэтажном 16-квартирном жилом доме из-за скопления большого количества снега произошел частичный обвал кровли на общей площади 60 кв.м. (общая площадь кровли составляет 768 кв.м.). Огнеборцы пожарных подразделений, спасатели оперативно-спасательного отряда незамедлительно приступили к чистке снега с крыши и тротуарной территории дома», - говорится в сообщении.
Отмечается, с кровли было очищено 288 м.куб. снега.
ДЧС представителям жилых комплексов и административных зданий рекомендуем произвести очистку крыш и козырьков кровли подъездов от снега и наледи, а также произвести очистку пешеходной и тротуарной дороги придомовой и прилегающей территории.
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