+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кровля дома обрушилась из-за снега в столице

9 Февраля 2020 08:59
Поделиться:
Кровля дома обрушилась из-за снега в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кровля двухэтажного дома обрушилась из-за снега в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Новости по теме
ДЧС столицы призвал жителей частного сектора провести очистку территории от снега
На трассе Кызылорда-Павлодар ограничено движение Более 5 тысяч жителей вышли на уборку снега в столице Свыше 1000 единиц спецтехники вышли на уборку снега минувшей ночью

Сообщение о происшествии поступило на номер 112 в 13:07, которое произошло по адресу: ЖМ «Коктал-1», улица Бабатайулы 9а,

«Подразделениями ДЧС Нур-Султана и местного исполнительного органа было установлено, что в двухэтажном 16-квартирном жилом доме из-за скопления большого количества снега произошел частичный обвал кровли на общей площади 60 кв.м. (общая площадь кровли составляет 768 кв.м.). Огнеборцы пожарных подразделений, спасатели оперативно-спасательного отряда незамедлительно приступили к чистке снега с крыши и тротуарной территории дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, с кровли было очищено 288 м.куб. снега.


ДЧС представителям жилых комплексов и административных зданий рекомендуем произвести очистку крыш и козырьков кровли подъездов от снега и наледи, а также произвести очистку пешеходной и тротуарной дороги придомовой и прилегающей территории.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив