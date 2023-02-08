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Кровли и фасады многоэтажных домов приводят в порядок в Балхаше

8 Февраля 2023, 15:25
Кровли и фасады многоэтажных домов приводят в порядок в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше активно взялись за обновление жилых многоэтажек. Фасады и кровли ремонтируют за счет средств областного и местного бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году приведут в порядок дома в микрорайоне «Конырат», на внешний вид которых жаловались жители.

О планах в сфере ЖКХ рассказал аким Балхаша Кайрат Камзин.

«На средства, выделенные из областного бюджета, отремонтируют фасады 16 многоэтажных домов и в одном – кровлю. За счет средств городского бюджета планируется отремонтировать кровли и фасады в проблемных домах микрорайона «Конырат», – сообщил глава города.

По его словам, в Балхаше приняли трехлетний план по улучшению жилищного фонда. К 2026 году должны привести в порядок все многоэтажки, требующие ремонта.

В городе также запланированы два крупных проекта в сфере теплоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Балхаша, строительству теплопровода в Рабочем поселке. После получения заключения госэкспертизы будет решаться вопрос с финансированием.

Кроме того, в Балхаше ведется реконструкция водопроводных сетей. Проект реализуется поэтапно. В 2022 году обновили 11 км, на этот год запланирована замена еще 25 км. Полностью завершить реконструкцию должны в 2024 году.

Также предусмотрена реконструкция канализационных сетей. Будет разработана ПСД по обновлению отводящего коллектора.


Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области




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