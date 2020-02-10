Кровли двух зданий сорвало ураганом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ураганный ветер прошел по южной части Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

«В Жамбылском районе, в селе Аса, в результате порывистого ветра, скорость которого достигала 24 м/с, произошел срыв кровель с 5-этажного жилого дома и 2-этажного здания Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», - пояснили в ведомстве. - Общая площадь крыши жилого дома 792 кв. м, здания филиала - 200 кв. м».

Жертв и пострадавших нет. На местах работают сотрудники ДЧС и специальная комиссия.

В ведомстве отметили, что по штормовому предупреждению филиала РГП «Казгидромет», 10 - 12 февраля в связи с повышением температурного фона и прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках Жамбылской области возможны подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

«В связи с этим просим население соблюдать меры безопасности. Для получения необходимой информации, используйте бесплатное мобильное приложение Darmen», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.